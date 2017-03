Středeční obchodní seance 22. 3. 2017

Středa 22. 3. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (-1,14 %), S&P500 (-1,24 %) a NASDAQ (-1,83 %).

Evropa: DAX (-0,75 %), CAC40 (-0,19 %), FTSE 100 (-0,69 %).

Čína: Hang Seng (-1,41 %), Shanghai Comp. (-0,50 %), CSI 300 (-0,48 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-2,13 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář – US trhy 14:30-21:00 hod.

-------------------------------------------------------------

JPY: Export y/y (únor 2017): +11,3 %, min. +1,3 %

JPY: Import y/y (únor2017): +1,2 %, min. +8,5 %.

JPY: Obchodní bilance (únor2017): 680,3 mld. JPY, min. +155,5 mld. JPY

BOJ: Zápis ze zasedání BOJ (BOJ Minutes)

-------------------------------------------------------------

USA: (15:00) - Prodeje existujících domů

------------------------------------------------------------

/CL: (15:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. +1,9 M, min. -0,2 M.

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: +4,529 M, oček. +2 M, min. -0,531 M.

------------------------------------------------------------

Hlavní zámořské akciové trhy během úterní obchodní seance výrazně ztrácely. Index DJIA a S&P500 ztrácely přes jedno procento poprvé po více než pěti měsících. Pod výrazný tlak se dostaly zejména akcie finančního sektoru. Podle posledních vystoupení prezidenta USA to vypadá, že Trump a jeho administrativa se hodlají nejdříve zaměřit na reformu zdravotnictví (Obamacare), což by mohlo odsunout dlouho očekávanou a slíbenou reformu daňového systému, která má podpořit ekonomiku právě skrze nižší daně. Spotřebitelský sektor ztrácel pod informacemi, že by součástí daňového balíčku měla být nová forma dovozního cla, tzv. hraniční daň. Trhy stále postrádají přesvědčivé argumenty k dalšímu růstu, či případné výrazné korekci a velice pružně reagují na jakékoliv prohlášení nově zvoleného prezidenta USA.

Náladu na trzích nezlepšil ani pokles ceny ropy, která, před víkendovým zasedáním v Kuvajtu, opět ztrácela. Týdenní statistika změny zásob ropy dle institutu API ukázala na růst o 4,529 mil. barelů, při očekávání růstu o 2 mil. barelů.

Včerejší nálada na zámořských trzích se přelila i do dnešní asijské seance. Čínské akciové indexy navázaly na včerejší sentiment, přičemž japonský index odepsal přes 2 %. Velmi pozitivní čísla japonské obchodní bilance a zápis ze zasedání Bank of Japan posílily tamní měnu a stáhly index Nikkei k dvouprocentní ztrátě. Dnes se opět nedočkáme žádných směrodatných dat. Důležité bude sledovat pouze vývoj týdenní změny zásob ropy dle agentury EIA. Vzhledem k výprodejům v USA, Číně a Japonsku, lze očekávat i ne příliš pozitivní dopolední evropskou seanci.