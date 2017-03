Zeman: ČNB by mohla zrušit závazek dříve, než se nadějeme. Konec intervencí pomůže ekonomice

Prezident Miloš Zeman dnes vyslovil názor, že ČNB by mohla svůj korunový závazek zrušit dříve než v polovině roku, o které doposud hovoří bankovní rada. Podle prezidenta na toto téma diskutoval o víkendu s guvernérem Jiřím Rusnokem. Zeman dokonce uvedl, že není vyloučeno, že ke zrušení závazku dojde možná dříve, než se "nadějeme".Podle Zemana by zrušení závazku pomohlo ekonomice , protože dlouhodobě by měl krok pozitivnější dopad, než dopad znehodnocené koruny . Podle Zemana podobné závazky pouze pokřivují reálný trh a tím deformují tržní prostředí.Podle analytiků se prezident svými výroky zcela nemístně míchá do politiky centrální banky respektive jí svými komentáři háže klacky pod nohy při snaze odbourat spekulativní zájem o korunu.Takové jednání je nevhodné až nepřípustné.