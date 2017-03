Skotské referendum v. 2.0

Theresa May sice dostala od britského parlamentu zelenou, a může tak do konce března aktivovat článek 50 Lisabonské smlouvy1, hned se ale vynořila další nepříjemnost. Nicole Sturgeon, skotská první ministryně, totiž připomněla Brexitářům, že pokud plánují tvrdý Brexit, tak Skotsko si bude chtít zopakovat referendum o nezávislosti (nutný souhlas skotského Parlamentu). Skotsko je totiž nejvíce prounijní částí Spojeného království (62% Skotů hlasovalo pro setrvání v Evropské unii), a pokud má dojít k přetrhání vazeb s EU, tak Skotsko k tomu bude chtít říci svoje.

Mayová se teď snaží možný termín referenda co nejvíce oddálit (ideálně za horizont 2019), aby nezasahovalo do vyjednávání s EU. Což je zcela logické. Evropská unie by totiž mohla snadno využít snahu Theresy May zachovat jednotu Velké Británie proti ní.