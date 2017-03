Bude googlování dál o skutečném vyhledání? Chystá se trest za nevhodný obsah i chyby

Vyhledávač Google se rozhodl "zlepšit kvality svých služeb" a bude urážlivé nebo útočné weby odsouvat na nižší místa v seznamu vyhledaných stránek. Oznámila to agentura AP. Prověřovací týmy budou kategorizovat informace šířící nenávist nebo propagující násilí tak, aby vyhledávací software uživateli přednostně prezentoval "důvěryhodný obsah". Jak si to Google představuje.



Postiženy budou weby s útoky proti osobám nebo skupinám obyvatel podle jejich pohlaví, rasy nebo víry. Níže v seznamu vyhledávaných webů se mohou ocitnout i nepřesné nebo jinak pochybné informace.



Speciální týmy už podle AP s tímto cílem internet zkoumají a označují například pornografické stránky. Nedůvěryhodné nebo jinak závadné weby z vyhledaného seznamu nezmizí, jen se posunou níže a uvolní místo důvěryhodnějším.



Nové směrnice pro prověřovací týmy mají 160 stran a dávají nahlédnout do kritérií, jimiž pracovníci společnosti weby hodnotí. Za důvěryhodné jsou například označeny stránky novin, které získaly sedm novinářských Pulitzerových cen. Nedůvěryhodný je naopak zpravodajský web obsahující gramatické chyby a překlepy.



Jako příklad směrnice uvádí vyhledávání sousloví "dějiny holokaustu". V horní části seznamu se neobjeví web, který obsahuje "deset důvodů, proč se holokaust nestal". Neznamená to ale, že bude ze seznamu vyřazen.