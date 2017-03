Šéf automobilky VW Matthias Müller v rozhovoru uvedl, že rok 2016 byl pro automobilku ve znamení Dieselgate velmi náročný, ale ve finále prospěšný. Automobilka se s nepříjemnou aférou vyrovnala nad očekávání a vychází z ní silnější a očištěná.



Podle Müllera nyní VW bude usilovat o ještě větší internacionalizaci, větší podnikavost a o větší zastoupení žen ve vedoucích funkcích. Müller také uvedl, že by se automobilka nebránila rozhovorům o případném spojení s koncernem Fiat-Chrysler. První náznaky takových úvah se objevily již dříve z italské strany.



Podle šéfa VW letos představí v rámci celého koncernu až 60 novinek v čele s třetí generací VW Tuareg a druhou generací Škoda Yetti. Významná bude snaha na poli elektromobilů, kterých by chtěl koncern do konce roku 2018 nabízet 10 a do konce další dekády dokonce až 30.





VW pošilhává po spojení s Fiat-Chryslerem ? Diskuze a názory Diskuze a názory Na dané téma nejsou žádné názory. Přidat dotaz nebo názor » Přehled témat »