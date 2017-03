Tesla údajně připravuje další model, malé SUV, Model Y

Podle zdrojů serveru Autocar Tesla připravuje na příští rok představení dalšího modelu, kterým bude menší SUV s pracovním názvem Model Y postavené na stejné bázi jako stávající Model 3 a X.Cena "Y" by mohla být o něco vyšší než u chystaného masově vyráběného sedanu, jehož cena by se měla pohybovat od 35 000 USD . Podle některých odhadů by mohla začínat na cca 45 000 USD , protože nejvíce prodávané verze Modelu 3 budou v cenové úrovni kolem 41 000 USD vzhledem k bohatší výbavě.Produkce Modelu 3 by měla začít letos v červenci.