IEA: Bez oživení investic by svět mohl zažít krizi dodávek ropy

Bez oživení investic a brzkého nastartování nových projektů těžby ropy by svět po roce 2020 mohl zažít další krizi dodávek. Ve svém výročním pětiletém výhledu na to upozornila Mezinárodní agentura pro energii (IEA). V takovém případě by volné těžební kapacity ve světě klesly nejníže za 14 let a ceny by začaly znovu prudce růst.



Agentura, která působí jako poradce vyspělých zemí v otázkách energetiky, poukazuje na propad objemu investic do těžby ropy v posledních dvou letech. Bez dostatečné obnovy investic by situace mohla vést v příštích letech až k poklesu nabídky pod poptávku. Výrazný pokles investic byl reakcí na pád cen ropy od roku 2014, který následoval po desetiletí rekordně vysokých cen.



IEA předpokládá, že většina nových dodávek bude přicházet z USA, zejména díky těžbě lehké ropy z břidlicových zdrojů. Této ropy bude podle agentury do roku 2022 na světovém trhu více o 1,4 milionu barelů denně (b/d) v případě, že ceny zůstanou na nynější úrovni kolem 60 dolarů za barel; růst cen by pak vedl i k výraznějšímu nárůstu produkce v USA.



"Spojené státy reagují na cenové signály rychleji než jiní producenti. Pokud se ceny zvýší na 80 USD za barel, produkce lehké ropy v USA by mohla během pěti let vzrůst o tři miliony b/d," odhadla IEA.



Těžba se ale musí zvyšovat i jinde ve světě, jinak trh s ropou zažije nové období zvýšeného cenového kolísání. Podle agentury ale v poptávce po ropě zatím není na dohled žádný zlom, tedy doba, kdy by spotřeba dosáhla svého vrcholu a dál se už nezvyšovala.



IEA předpokládá, že světové kapacity těžby ropy za pět let vzrostou o 5,6 milionu b/d. Státy mimo Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) se na tomto nárůstu budou podílet 60 procenty. Země OPEC pak zvýší celkovou těžební kapacitu o méně než dva miliony barelů denně na 37,85 milionu b/d a poptávka po jejich ropě se zvýší o 3,6 milionu na 35,8 milionu b/d, odhaduje agentura.



Dodávky ze zemí mimo kartel OPEC vzrostou o 3,3 milionu na 60,9 milionu. Celková poptávka po ropě se podle odhadu zvýší o 7,3 milionu barelů na 104 milionu b/d a celý růst zajistí rozvíjející se tržní ekonomiky. Poptávka vyspělých zemí OECD naopak do roku 2022 o 1,2 milionu b/d klesne, zejména v důsledku slabšího hospodářského růstu a snižování spotřeby automobilů.

(Zdroj: IEA, čtk, Reuters)