Pegas potvrdil záměr investovat do produkční linky v Jižní Africe

V první fázi projektu by Pegas měl investovat 30 – 35 mil. EUR. Produkční linka by měla mít roční kapacitu produkce ve výši 10 tisíc tun a s jejím uvedením do provozu se počítá na konci roku 2018. Investovaná částka odpovídá obdobným investicím z minulosti. Termín uvedení do provozu pak je v souladu s dřívější komunikací managementu. Zdá se tak, že na místo větších investic (produkční linky s kapacitou 20 tis. tun) každé dva roky, se Pegas hodlá zaměřit na menší investice (10 tis. tun) každý rok.