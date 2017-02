Čínská vláda opět fandí akciím. Přijde rally?

Ivan Vatchkov působí jako investiční ředitel v singapurském hedge fondu Algebris Investments. Tvrdí, že na akciových trzích v Šanghaji a Šenzen se možná objevily investiční příležitosti, protože „v Číně nyní existuje velké množství perfektních firem“. S tím nemusíme nutně souhlasit, pozornost bychom ale měli věnovat tomu, že Pekingu by nějaká ta rally na akciovém trhu určitě nevadila.



Posledním důkazem, že čínské vládě by se hodilo posílení cen akcií, je uvolnění restrikcí obchodů na China Financial Futures Exchange a snížení obchodních poplatků. Restrikce byly utaženy během propadu trhu v srpnu roku 2015, protože zapáčené obchody byly vládou vnímány jako faktor, který zvyšuje volatilitu na trhu. Nyní ovšem přichází opačný krok.



Děje se tak krátce poté, co penzijní fondy z jednotlivých provincií převedly svá aktiva pod takzvaný National Council for Social Security Fund, který na rozdíl od nich už může nakupovat širokou škálu obchodovaných cenných papírů. Tato změna by podle odhadů mohla na trh přinést asi 30 miliard dolarů. V neposlední řadě se minulý týden objevila informace, že regulátor znesnadní firmám vydávání dalších akcií, čímž by se mělo omezit riziko propadu trhu vyvolaného dalšími emisemi akcií.



Složení čínských investorů, kteří obchodují na akciovém trhu, není přesně známo. Odhaduje se však, že retailoví investoři představují minimálně dvě třetiny z nich. A právě tito investoři velmi pozorně sledují, jakou politiku vůči trhu sleduje vláda. Když vidí, že pravidla jsou uvolňována, interpretují to jako impuls k nákupům akcií. A naopak. Popsaný vývoj tak může vysvětlit, proč CSI 300 Index od počátku roku posílil o více než 5 %. Pokud Peking zavelí, vyplatí se tomu věnovat pozornost a čínští investoři jsou si toho dobře vědomi.



V následujícím grafu je vyznačen objem obchodovaných CSI 300 futures. K jeho prudkému růstu docházelo až do roku 2015, kdy byla přijata řada restriktivních opatření. Poté se zobchodované objemy prudce propadly. Nyní se předpokládá, že opětovné uvolnění restrikcí je známkou toho, že se opět dostavily dobré časy:

Autor: Christopher Langner



(Zdroj: Bloomberg GadFly)