Buffett: Dál nakupuji akcie Apple

Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta dál výrazně zvyšuje nákupy akcií technologické společnosti Apple. Nyní jich má zhruba 133 milionů v celkové hodnotě 17 miliard dolarů, v přepočtu kolem 434 miliard Kč. Buffett to řekl v dnešním rozhovoru v televizi CNBC.



Buffett začal investovat do akcií Apple loni a výrazně tyto nákupy zvýšil v posledním čtvrtletí loňského roku. V sobotu Berkshire sdělila, že loni koupila 61,2 milionu akcií Apple za celkem 6,75 miliardy USD. V pátek měly tyto akcie hodnotu přes 8,3 miliardy USD. Loňské investice Berkshire do Applu firmě vynesly zatím přes 1,6 miliardy USD.



Buffett minulý měsíc řekl, že od listopadového zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA koupila Berkshire na trhu akcie za celkem 20 miliard dolarů. Vydělala tak na vlně povolebního vzestupu amerických akcií a díky tomu se jí zvýšil zisk za čtvrté čtvrtletí.



Buffett dnes uvedl, že americké akciové trhy se ještě nenacházejí ve fázi "bubliny", tedy nereálně vysokých cen. Vzhledem k nynějším úrokovým sazbám jsou americké akcie dokonce spíše levné, domnívá se Buffett. Další vývoj ale je podle něj těžko předvídatelný a vyloučit nelze ani to, že akcie brzy výrazně oslabí.

Buffettovy razantní nákupy akcií Apple mnoho analytiků zaskočily, protože Buffett se technologickému sektoru dosud vyhýbal. Apple je však podle Buffetta spíše výrobcem spotřebního zboží než technologickou firmou a jeho zboží je velmi atraktivní. Sám Buffett, přezdívaný "věštec z Omahy", ale i přes chválu na adresu iPhonů stále používá tradiční tlačítkový telefon, uvedla agentura AP.

