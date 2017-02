Bude Bitcoin obchodován na burze?

Schválení ETF produktu by zvýšilo prestiž Bitcoinu, zjednodušilo by nákup a prodej této měny, a otevřelo by obchodování s touto měnou úplně novým investorům, včetně velkých institucionálních investorů.





Mně osobně se velmi líbí spíše samotná technologie, na které je princip Bitcoinu postaven a myslím si, že ta technologie najde využití v celé řadě jiných aplikací a oborů.





Ohledně investice do Bitcoinu jako investice, tak ji beru jako spekulaci. Spíše bych do Bitcoinu investoval určitou velmi malou část volných peněz jako pojistku proti totální ztrátě důvěry v současný měnový systém a hodnotu papírových měn a dluhů. Je to tedy podobná investice jako zlato, ale Bitcoin má zatím daleko slabší důvěru širokých mas a specifická rizika, takže ne každý je ochoten Bitcoin jako měnu akceptovat.

Jako největší dlouhodobé riziko pro investování do Bitcoinu vidím to, že množství Bitcoinů v oběhu se sice bude zvyšovat jen minimálně, technologie je relativně jednoduchá a kdokoliv si může spustit další kryptoměnu. A tím pádem celkové množství celosvětově vydaného objemu kryptoměn může tedy v budoucnu rapidně narůst. A čím více cena vyroste, tím více přiláká vydávání konkurenčních kryptoměn. Je ale pravda, že Bitcoin získal náskok, má nejsilnější značku a tedy výhodu vůči konkurenčním měnám.

Martin Vlček Analytik ​​ BH Securities a.s.