Kern: Účet za Brexit bude pro Británii 60 mld. EUR

Rakouský kancléř Christian Kern včera poznamenal, že odchod Británie z EU vyjde ostrovní království na cca 60 mld. EUR , které by požadovala EU jako určitou pokutu či kompenzaci za odchod země ze svazku EU. Kern poznamenal, že očekává tuhou debatu nad tímto "vyúčtováním", protože jde o významnou sumu.Kern poznamenal, že Británie nedostane při svém odloučení od EU "žádný oběd zadarmo".Jeho komentáře zvedly vlnu nevole na britské straně. Bývalý člen vlády Ian Duncan označil Kernův odhad za nesmyslný. Podle Duncana totiž Británie v průběhu svého členství zaplatila do společné unijní kasy tolik peněz, že by si mohla "koupit celou zatracenou restauraci".Stávající ministr obchodu Liam Fox označil nápad případné "pokuty" za zcela absurdní. Británie v žádném případě nepřispěje na žádný unijní projekt navrhovaný po loňském listopadu.