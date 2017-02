Rozbřesk: Nový americký ministr financí přeladil na “konzervativní” strunu

Vystoupení nového ministra financí Spojených států Stevena Mnuchina ukazuje, že administrativa Donalda Trumpa v řadě bodů ustupuje od původních agresivních postojů. Mnuchin přiznal, že zatím nehodlá Čínu označit za měnového manipulátora - krok, který by pravděpodobně předcházel zavedení výraznějších cel na dovoz čínského zboží (i když technicky vzato to nezbytná podmínka není). Ministerstvo financí ale podle Mnuchina bude postupovat tradičním způsobem a vyhodnotí Čínu spolu s ostatními ekonomikami až v pravidelné dubnové zprávě.

Zdá se, že bývalý bankéř z Goldman Sachs Mnuchin si na rozdíl od Donalda Trumpa dobře uvědomuje, že Čína sice manipuluje se svojí měnou, v posledních letech ale prakticky výhradně na druhé straně. Jednoduše brání jejím výraznějším ztrátám způsobeným odlivem kapitálu z vnitřně předlužené ekonomiky. A taková manipulace se dá jen těžko označit jako nepřímá podpora čínského exportu.

Nový americký ministr financí také trochu tlumil sázky na rychlý příchod daňové reformy a fiskálního balíku - to před čtrnácti dny slíbil Donald Trump. Fiskální impulzy by v nejoptimističtějším scénáři podle našich odhadů mohly přinést americké ekonomice 1-2 procentní body k růstu v následujících dvou letech. Příliš agresivní plány ale mohou narazit na rozpočtově konzervativnější Kongres. Mnuchin včera také přiznal, že příprava daňové reformy (spolu s Kongresem) je velkou výzvou a finalizace se může posunout až do druhé poloviny tohoto roku¨(. To je pro řadu býků na trzích pravděpodobně zklamání.

FOREX

Region

Forint měl včera v podvečer tendenci mírně oslabovat, ale celkově bylo obchodování s regionálními měnami klidné. Nic na tom nezměnilo ani zveřejnění zápisu z únorového zasedání polské centrální banky (NBP), i když ten vyzněl o trošku více jestřábím způsobem než zápis lednový. Stabilita úrokových sazeb nicméně i nadále zůstává preferovaným scénářem jak pro NBP, tak pro nás.



Dnešek je v regionu bez očekávaných událostí. Další zajímavější událostí bude až zveřejnění revize odhadu růstu polského HDP za 2016Q4 příští úterý.



EUR/USD/GBP

Eurodolar se vrací zpět k hranici 1,06, když mu ubližuje holubičí rétorika Fedu. Včera promluvili dva američtí centrální bankéři (Kaplan a Lockhart) a ani jeden z nich nevypadal na to, že by se hrnul do březnového zvýšení úroků. Americká data přitom vypadají i nadále slušně a ty z trhu práce ukazují na další silný měsíční přírůstek pracovních sil v únoru.



Dnešní kalendář očekávaných událostí není příliš zajímavý, a tak trh bude zřejmě vyčkávat až na příští týden, kdy budou zveřejněna zajímavější makroekonomická čísla.