Krok JPMorgan může přitáhnout další peníze a přibrzdit ČNB

Přeřazení České republiky v rámci indexů JPMorgan je důležitou zprávou pro české dluhopisy. Banka odhaduje, že se tím zvýší poptávka po českých papírech až o 4 miliardy eur. Ke změnám má dojít v průběhu následujících tří měsíců. To znamená, že celý proces připadá na citlivé období před či dokonce při ukončení intervenčního režimu České národní banky na koruně vůči euru.



Fakticky by šlo o příliv dalších peněz na dluhopisový trh, kde byly výnosy spekulacemi na korunu během ledna stlačeny extrémně nízko. Ačkoli by v případě změn v indexech JPMorgan nešlo o spekulaci na měnu, efekt by byl stejný a centrální banka by čelila vyšší aktivitě zahraničních hráčů, proti které by musela dál nakupovat devizy.



Je dokonce možné, že se zpráva JPMorgan stane argumentem proti urychlení návratu nastavení měnové politiky ČNB k normálnímu kurzovému režimu.



Další efekty změn v indexech JPMorgan by už měly být nevýrazné.Pro ekonomiku přeřazení ČR v indexech nic podstatného neznamená, spíše jen dokládá, že z vnějšího pohledu jsou na tom domácí subjekty hůře kvůli slabé měně.Důvodem vyřazení z indexu vyspělých zemí je nesplnění limitní úrovně hrubého národního důchodu na hlavu (GNI per capita) v USD . Jde o jeden z ukazatelů životní úrovně, který se u nás vyvíjí podobně jako známější HDP . Za poslední roky zde vidíme slušný vývoj, ALE horší je to po přepočtení do amerického dolaru Český dolarový GNI na hlavu se podle Světové banky už od roku 2011 zhoršuje. Toto zhoršování má na svědomí zejména kurz, tedy: kombinace intervencí ČNB a především následné rally, kterou (nejen) americký dolar vůči české koruně předvedl.