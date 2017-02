El-Erian: Trh už zase podceňuje možnost dalšího růstu USD sazeb. Rozhodne únorová nezaměstnanost a vývoj platů

Soudě podle vývoje futures kontraktů trh nyní dává pravděpodobnost březnového růstu USD sazeb kolem 34%. Podle hlavního ekonomického poradce Allianz Mohameda El-Eriana by to mělo být spíše kolem 50-60%.. El-Erian varuje, že tržní očekávání jsou opět příliš slabá a možnost 3. růstu sazeb od prosince 2015 podceňují. Včerejší minutes Fedu naznačily pouze to, že k dalšímu zásahu do sazeb dojde s velkou pravděpodobností relativně brzy, pokud si ekonomika udrží nastolený směr.Hlavním argumentem relativně slabých očekávání trhu je především pokles růstu mezd . Trh vzal zápis z posledního zasedání měnového výboru Fedu jako obecně spíše holubičí.Podle El-Eriana budou pro Fed klíčová data z trhu práce . Statistika za únor bude zveřejněna 10. března. Zasedání měnového výboru je naplánováno na 15. března.