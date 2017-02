Goldmani věští konec rally, Wall Street to vidí jinak

Akciové trhy v zámoří bezostyšně posouvají svá historická maxima o stupeň výše. Index S&P 500 za posledních 14 seancí ztrácel pouze ve dvou případech, když se jednalo nejhůře o pokles o 0,2 %. I přes neustálé zdolávání rekordních úrovní se investoři začínají zabezpečovat, co jde sledovat hlavně na denních zobchodovaných objemech a inflow do pákového ETF na index VIX (UVXY US), které vystřelily na nejvyšší úrovně od loňského října (objemy jsou nevyšší v historii nástroje).

Rally se zdá být ve své pokročilé fázi i z pohledu investiční banky Goldman Sachs, která už na obzoru vyhlíží vrchol postvolebního optimismu. Dle Davida Kostina , hlavního akciového stratéga banky, se dá očekávat, že index S&P 500 brzy odevzdá část svých zisků, když investoři příjmou fakt, že příjmy z daňových reforem nebudou pro společnosti až takový vítr v plachtách.



Index Dow Jones Industrial Average dnes přidal další třícifernou dávku bodů k páteční rekordní hodnotě. Barometr poskočil o dalších 0,6 %, končil tak na 20736 bodech. Index S&P 500 rostl ve stejné rychlosti, jako výše zmíněný. Dnešní seanci finišoval na 2365 bodech. Technologický Nasdaq Composite sice lehce zaostávál, stále ale na rostoucí vlně. Technologické akcie narostly o 5 desetin na 5865 bodů.



Měnový pár EURUSD nedokázala zachytit ani jedna z nastavených podpor. Eurodolar se celý den obchodoval pod úrovní třetího supportu (S3 1,0566). Opačným směrem se vydává ropa. Podpořená optimismem ohledně dohody OPECu zdolává dříve nepřekonatelnou hranici 54 USD za barel. Dnešní vypořádání kontraktů na ropu WTI proběhlo na ceně 54,06 (+1,2 %). Trojská unce zlata se se svou cenovkou dokázala dostat zpět nad 1230 USD. Přes klesající tendenci v průběhu obchodování končil žlutý kov s mírným přírůstkem (+0,05 %) na 1238 USD.