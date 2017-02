Summary: HSBC zažila špatné čtvrtletí, nedařilo se ani Macy’s.

Zatímco výsledky hospodaření banky HSBC a společnosti Macy’s se nedají hodnoti jinak, než jako zklamání, hospodaření amerického Wal-Martu bylo pro investory o poznání příjemnější zprávou.

Evropa

HSBC (DIP)



Britská banka má za sebou poměrně špatný kvartál. Účetní zisk před zdaněním se propadl meziročně z -0,9 mld. USD na -3,5 mld. USD při konsensu +2,7 mld. USD. Při pohledu na jádrový zisk, což je zisk očištěný o jednorázové příjmy a náklady, se situace sice zlepšuje, na konsensus to ale pořád nestačí. Tento ukazatel narostl meziročně o 32 % na 2,6 mld. USD, přičemž zmiňované predikce byly postaveny o 900 mil. USD výš. Tento markantní rozdíl ukazuje podstatný vliv restrukturalizačních změn na krátkodobou prosperitu banky.



Problémy začínají již u jádrových tržeb, které se propadly o 10 % YoY na 11 mld. USD. Toto číslo zahrnuje negativní dopad valuačních odlišností mezi dlouhodobým zadlužením a příslušnými swapy. Odlišnosti v hodnotě 0,7 mld. USD byly vyvolány pohybem výnosové křivky. Náklady se držely tržních predikcí, když poklesly o 11 % YoY na 2,4 mld. USD. Dobrou práci odvedlo investiční bankovnictví. Příjmy z obchodování na FICC trzích vyskočily o 37 % YoY na 1,3 mld. USD a až o 51 % YoY na 220 mil. USD v případě obchodů s akciemi. Výhled tržeb pro rok 2017 je zatížen vícero faktory. Jedním z nich je vyhovění novým regulatorním požadavkům, které bude společnost stát o 500 mil. USD víc, než se předpokládalo (konkrétně 0,9 mld. USD). Dále je to nízká úroková míra v UK a nepříznivé měnové výkyvy.



Kapitálová přiměřenost CET1 sklouzla o 30 bps QoQ na 13,6 %, kvůli kapitálu CET1 klesajícímu rychleji (-8 % QoQ) ve srovnání s rizikově váženými aktivy (-3 % QoQ). Uvolněný kapitál, jenž doteď podepíral aktivity v Brazílii, bude využit na zpětný odkup akcií v první polovině 2017 ve výši 1 mld. USD. Dividenda zůstává beze změny na 0,51 USD. Akcie HSBC se v návaznosti na výsledky propadly o 7 %.

USA

Wal-Mart



Tržby ikonického obchodního řetězce se meziročně posunuly na 131 mld. USD (+1 % YoY), čímž se držely tržních předpokladů. Čistý zisk na akcii ve výši 1,3 USD meziročně sklouzl o 13 % kvůli vyšším administrativním nákladům, nicméně také v souladu s tržním konsensem.



USA Same-store-sales (tržby z obchodů otevřených déle než 1 rok) zrychlily růst o 60 bps YoY na 1,8 % YoY. Velkou zásluhu na tom má internetový prodej, který k meziročnímu růstu přispěl 40 bps a tržby jeho samotného narostly o 29 % YoY. Návštěvnost těchto kamenných obchodů se zvýšila o 1,4 % YoY (3Q16: 0,7 %). Dobrou zprávou je také deflace ceny potravin, která zpomalila na 90 bps (3Q16 150 bps).



Uspokojivě vypadá také výhled čistého zisku na akcii na rok 2017. Interval 4,2 – 4,4 USD je v souladu s predikcí trhu 4,33 USD. To samé platí pro první kvartál tohoto roku a jeho rozmezí 0,9 – 1,0 USD. Tržní konsensus je v tomto případě nastavený na 0,96 USD. Obstojné výsledky vynesly akcie Wal-Mart vzhůru o 3,5 %.

Macy’s



Výsledky Macy‘s byly v porovnání s Wal-Mart trochu nejisté. Vánoční nákupní sezóna byla co do tržeb zklamáním (-2,1 % YoY) a podobná čísla dávají také tržby za poslední kvartál. Tržby seběhly o 4 % YoY na 8,5 mld. USD, zatímco trhy udávaly předpoklad 8,6 mld. USD. Níže ve výsledovce se to zlepšuje a čistý zisk na akcii očištěný o jednorázové položky zakotvuje na 1,54 USD – v souladu s tržními predikcemi. Comparable sales (tržby z obchodů otevřených déle než jeden rok) sklouzly o 2,7 % YoY. Výrazná korekce ceny akcií směrem dolů proběhla již v lednu po oznámení výsledků nákupní sezóny. Proto dnes akcie navzdory neuspokojivým číslům rostou o 3 %.