Valuační prémie amerických akcií je ohrožena

Americký prezident Trump se považuje za člověka, který mění zaběhnuté pořádky. Určitě by ale byl nerad tím, kdo změní valuační zvyklosti na americkém akciovém trhu. Tedy to, že americké akcie by měly mít valuace, které jsou v souladu s jinými vyspělými trhy a ne v souladu s rozvíjejícími se trhy. Jak ukazuje následující graf, investoři jsou ochotni platit za akcie ve vyspělých zemích více než v rozvíjejících se zemích. Poměr cen akcií a zisků na akcii se tak u indexu MSCI EAFE pohybuje na dlouhodobém průměru ve výši 20,4, zatímco u indexu MSCI Emerging Markets se nachází pouze na hodnotě 15,1.

Na první pohled se může zdát zarážející, že investoři jsou ochotni platit prémii u akcií ve vyspělých ekonomikách, protože ty obecně dosahují nižšího tempa růstu. Jak ale tvrdí řada ekonomů, tato prémie vyspělých trhů je zejména odrazem jejich nižšího rizika. Rozvíjející se země mají totiž obvykle méně stabilní vládu a instituce. Často v nich také není tak pevně zakotvena vláda práva a mnohem více záleží na jednotlivých rozhodnutích vládních představitelů a úředníků. Takové prostředí není pro podnikání příliš přívětivé a nejde jen o pouhou teorii. To vše znamená, že investoři čelí vyššímu riziku a tudíž nejsou ochotni platit za investiční aktiva tolik jako v zemích s rizikem nižším.



Pro demonstraci výše uvedeného se stačí podívat na směrodatnou odchylku různých trhů (čím nižší tento ukazatel je, tím menší je rozkolísanost trhu). MSCI World Index, který v sobě zahrnuje akciové indexy vyspělých ekonomik včetně USA, má za období od roku 1988 směrodatnou odchylku 13,7 %. MSCI Emerging Markets Index má za stejné období směrodatnou odchylku ve výši 21,8 %, což je téměř dvojnásobek.



Nechci naznačovat, že Spojené státy jsou srovnatelné s rozvíjejícími se zeměmi. Nová americká vláda by si ale měla být vědoma, že valuační prémie vyspělých trhů je privilegiem a nikdo na ni nemá automatické právo. Do značné míry závisí na víře investorů v pevné státní instituce a ve vládu práva. První dny vlády nové Trumpovy administrativy přinesly určité pochyby o tom, zda tato víra bude v případě USA trvat. Pokud bude Bílý dům pokračovat ve své chaotické politice, trhy se mohou rozhodnout, že s USA souvisí více rizika, než dříve předpokládali. Americké akcie pak zlevní.



Autor: Nir Kaissar ze společnosti Unison Advisors



(Zdroj: Bloomberg)