Babiš: Banky by měly doma zvyšovat platy, více investovat a být mecenáši kultury a sportu a ne posílat ven tučné dividendy

Ministr Financí Andrej Babiš se vyjádřil, že banky by neměly být nuceny posílat své dividendy do zahraničí a místo toho by měly zvyšovat platy, investovat a podporovat kulturu a sport. Opět zopakoval, že se mu myšlenka bankovní daně nelíbí.



Diskuse o bankách se zdá být důležitým bodem nadcházejících voleb. Neočekáváme, že by došlo k zavedení s ohledem na současná vyjádření politických stran mimo ČSSD.