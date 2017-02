Hedge fondy začínají využívat umělou inteligenci

Hodjat je držitelem 21 patentů a je spoluzakladatelem společnosti Sentient Technologies. Ta už téměř deset let vyvíjí umělou inteligenci, která může sledovat miliardy dat, určovat trendy, učit se a obchodovat s akciemi . Lidé v této společnosti věří, že software, který umí porazit ty nejlepší pokerové hráče na světě či překládat jazyky, jim může pomoci porazit i profesionály na Wall Street. Sentient nezveřejňuje své dosavadní investiční výsledky a ani detaily ohledně technologií, které používá. Stále tak není jasné, jak výhodné je předat investování umělé inteligenci. Využívají ji i tradiční hedge fondy jako Bridgewater Associates, Point72 a Renaissance Technologies, ovšem pouze pro vytváření nápadů a investičních tezí. Rozhodování o investicích tam stále provádějí lidé.Sentient stále obchoduje jen se svými penězi, ale pozorně jej sleduje celá finanční komunita i lidé zabývající se umělou inteligencí. Nello Cristianini z University of Bristol tvrdí, že právě trading je jednou z deseti oblastí, ve kterých může umělá inteligence uspět nejvíce. Obchodní algoritmy mohou mít podle něj plnou autonomii – mohou sledovat data, rozhodovat se a provádět příkazy. V Sentientu pracují lidé z Amazonu, Applu, Googlu, Microsoftu a dalších významných technologických společností. Firma se spoléhá na „evoluci“ – její stroje provádějí po celém světě obrovský počet simulovaných obchodů a z nich se učí. Neúspěšné obchodní strategie jsou eliminovány, ty úspěšné se stávají součásti „genů“ celé umělé inteligence.Vědec Anthony Ledford, který pracuje pro londýnský hedge fond Man AHL, ale před přílišným spoléháním se na umělou inteligenci v oblasti investování varuje. Tvrdí, že kolem celé věci je nyní velký poprask, reálné výsledky ale zatím za očekáváním pokulhávají. Tristan Fletcher, který se také zabývá umělou inteligencí a pracuje pro jeden z hedge fondů , k tomu dodává, že investoři mohou váhat s tím, aby dali všechny své peníze k dispozici fondu, o jehož sázkách rozhoduje pouze počítač. Jsou totiž většinou konzervativní a Fletcher podle svých slov stále nezná nikoho, kdo by své peníze skutečně svěřil pouze umělé inteligenci.(Zdroj: Bloombergú