Apple se stal klíčovou investicí Warrena Buffetta

Miliardář a respektovaný investor Warren Buffett v posledním loňském čtvrtletí výrazně navýšil své investice do akcií. Kam zejména? Skoro čtyřnásobně posílil svůj vklad do Apple, který nyní patří mezi jeho silné investice. Skoro sedminásobně víc proti dřívějšku pak optikou svého vkladu věří U. S. Airlines.

Z pravidelného regulatorního kvartálního hlášení vyplývá, že Buffettova Bershire ke konci roku vlastnila 57,4 milionu akcií Apple, které by při zachování tohoto podílu (což jistě nevíme) měly hodnotu přes 7,7 miliardy amerických dolarů. O kvartál zpět měla Bershire v Applu nainvestováno pouze něco přes 15 milionů akcií.

Přes devět miliard amerických dolarů má Buffettova investiční firma v aerolinkách, konkrétně American Airlines, United Continental, Delta Air Lines a Southwest.

Investice Buffetta do Applu vzbudila pozornost v hlášení před koncem loňského roku. V úterý akcie Applu zakončily nad 135 dolary, na rekordním maximu. Za předpokladu, že v mezidobí nedošlo na prodej části investice do Applu, zhodnocení akcií Apple o necelých 17 procent za letošní rok by Buffettově firmě vyneslo zhodnocení přes 1,1 miliardy amerických dolarů.

Berkshire si cestu k novým investicím otevřela mimo jiné odprodejem podílu v klíčovém výrobci těžké lesnické a zemědělské techniky Deere a také podílu v klíčovém maloobchodníku Wal-Mart.