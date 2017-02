Na cenu havarijního pojištění má vliv stáří vozu, roční nájezd ale i zabezpečení. Ušetřit se dají i desítky procent

Havárie, živelní událost, odcizení i vandalismus. To jsou příklady toho, před čím mohou řidiči a majitelé aut své vozy chránit pomocí havarijního pojištění. Na rozdíl od povinného ručení je toto pojištění dobrovolné a zvlášť u dražších vozů se může jeho cena vyšplhat i na několik desítek tisíc korun. Na výslednou částku však má vliv hned několik faktorů, díky kterým lze i výrazně ušetřit.

Na cenu havarijního pojištění má v prvé řadě vliv stáří samotného vozu. Na co ale hřeší velká část majitelů pojištěných aut, je fakt, že auto s plynoucím časem mění svou cenu a původní částka, na kterou bylo před rokem či dvěma pojištěno, již dávno neodpovídá realitě. A majitel tak vlastně pojistku přeplácí. Vyplatí se proto jednou za rok či za dva stávající smlouvu změnit. U řady českých pojišťoven je to možné jen ke konci platnosti původní smlouvy, a to sepsáním smlouvy nové, další pak ale nabízejí i možnost smlouvu během trvání její platnosti upravit. Ušetřit se tak dají i desítky procent z ceny pojistného.

Vedle toho nabízejí tuzemské pojišťovny řadu různých slev. Cenové zvýhodnění kolem dvaceti procent lze například získat díky zabezpečení automobilu. „V havarijním pojištění poskytujeme slevu až dvacet procent za zabezpečení. Slevy jsou odstupňovány dle úrovně zabezpečení – nejnižší sleva v jednotkách procent je poskytnuta za mechanické zabezpečení, nejvyšší za kombinaci mechanického a aktivního a pasivního vyhledávání. Zde se jedná až o oněch zmíněných dvacet procent,“ uvedla Ivana Buriánková, mluvčí České pojišťovny.

Slevu v jednotkách procent je tak možné získat například díky pískování skel, zámku řadicí páky či volantu, peníze ušetří rovněž imobilizéry, alarmy a další novinky v oblasti zabezpečení ovládání vozu. Nejvyšší slevu pak nabízí kombinace s některým z vyhledávacích systémů. „Úspěšnost nalezení vozu po krádeži se v případě našeho systému dlouhodobě pohybuje kolem 98 procent a vůz se majiteli zpravidla vrací do dvou hodin. Pojišťovny u navráceného vozu neřeší pojistnou událost, tedy nevyplácejí peníze, a proto jsou ochotné poskytnout výrazné slevy. Například Kooperativa nabízí slevu až 75 %, pokud je ve voze nainstalovaný náš systém,“ nastínil Petr Rybníček, specialista na zabezpečení a vyhledávání vozidel systémem SHERLOG.

U velké části pojišťoven je standardem sleva při objednání havarijního pojištění on-line. Ta se pohybuje kolem 20 až 25 procent, nabídku se proto vyplatí sledovat. Cenové zvýhodnění s sebou často nese i sjednání povinného ručení a havarijního pojištění najednou u jedné pojišťovny. Ušetřit peníze se dají rovněž tím, že nezvolíte takzvanou all risk variantu, která kryje jak případy havárie, tak poškození živly, odcizení a vandalismus, ale vyberete si to, co vzhledem ke stáří vozu a jeho stavu opravdu nutně potřebujete.

Cenové zvýhodnění lze pak v neposlední řadě získat u některých pojišťoven například nízkým ročním nájezdem. „Klient může ušetřit při ročním nájezdu do 20 000 kilometrů až 25 % z povinného ručení i havarijního pojištění. Jezdí-li zákazník hodně po dálnici, může být nájezd vyšší, protože kilometry na dálnici jako nejbezpečnějším druhu komunikace se započítávají jen z poloviny,“ sdělila mluvčí Uniqa pojišťovny Eva Svobodová.

Nakonec má na cenu havarijního pojištění vliv i samotná jízda řidiče. Podobně jako u povinného ručení zde zpravidla platí, že pokud řidič jezdí bez nehod, získává každoročně bonus v podobě několikaprocentní slevy na pojistném. Takto lze postupně dosáhnout až padesátiprocentního zlevnění.