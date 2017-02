Prodeje nových aut v Číně se v lednu téměř zastavily

Prodej aut v Číně se v lednu meziročně zvýšil o 0,2 procenta na 2,52 milionu vozů, což je nejpomalejší tempo růstu za téměř rok. Data zveřejnil čínský svaz výrobců automobilů (CAAM). Agentura Reuters k tomu uvedla, že představitelé svazu připisují zpomalení růstu prodejů aut především zvýšení daňové zátěže menších aut a částečně také oslavám příchodu nového lunárního roku.

Prognózy na rok 2017 podle CAAM zatím nenabízejí nějaké viditelné zlepšení, co se prodejů nových aut týká. Sdružení CAAM totiž minulý měsíc uvedlo, že v Číně čeká za rok 2017 nárůst prodejů nových aut o 5 procent, z loňských 13,7 procenta, což je považováno za znatelné zpomalení.

Citelné propady přitom zaznamenala kategorie elektrických a hybridních aut. Čínské úřady totiž vyzvaly výrobce aut, aby podaly znovu žádosti o příjem dotací na elektrická a hybridní vozidla. A to údajně kvůli přísnějšímu režimu po obvinění z dotačních podvodů. CAAM odhaduje, že letos by se mělo v Číně prodat kolem 700 000 až 800 000 elektrických a hybridních aut. Čína minulý měsíc vydala seznam "doporučených" green cars, tedy „zelených aut“, který obsahoval 185 dotovaných modelů. Jenže vloni úřady podpořily 2 193 modelů.



Lednové zpomalení prodejů aut tak nenavazuje na výborné statistiky prodejnosti aut za celý rok 2016, které vykázaly meziroční navýšení prodejů aut v Číně o téměř 14 procent na 28 milionů vozů. Tempo růstu tak bylo nejrychlejší od roku 2013. Sdružení CAAM ale v lednu předpovědělo, že letos by měl prodej stoupnout pouze o pět procent na 29,4 milionu vozů. Příznivým statistikám prodejnosti pomohlo i to, že Čína začátkem října 2015 snížila daň z obratu u automobilů s objemem motoru do 1,6 litru. Daň tehdy klesla na pět procent z předchozích deseti. Letos ale sazba daně vzrostla na 7,5 procenta, příští rok by se měla vrátit na deset procent.

Agentura Reuters uvedla, že na rok 2017 se nedá očekávat miliardová dotační podpora elektrických a hybridních vozidel, k rozjezdu lokálního automobilového průmyslu, zaměřené na pomoc výrobě elektrických a hybridních aut, jako tomu bylo doposud.