Peru a USA se perou o britský plynárenský trh

Přes 61 tisíc metrických tun zemního plynu míří z Peru do Velké Británie. Export suroviny z Jižní Ameriky je vážnou konkurencí pro Spojené státy.

Velká Británie se chystá na přijetí historicky prvního tankeru z Peru, naplněného více než 61 tisíci metrických tun zkapalněného zemního plynu. Podle listu Financial Times se tak děje v době, kdy se nabídka plynu na světových trzích podle nejrůznějších odhadů zvýší do roku 2020 o polovinu v porovnání s rokem 2015.

Kromě Spojených států chtějí zvýšit dodávky do Evropy také Austrálie a Rusko. To s sebou přináší tlak na pokles ceny zemního plynu, který se tak stává vážnou konkurencí uhlí a jiných energetických zdrojů.

Tanker se na cestu vydal v pondělí. Podle agentury Bloomberg je to první z celkem čtyř stovek nákladů, které k britským břehům v letošním roce zamíří. Zároveň jde o první zásilku tohoto druhu od roku 2010, jejímž cílem je severozápadní Evropa. Do Velké Británie by loď měla dorazit 21. února.

America second?

Jihoamerický exportér plynu Perupetro SA je vážnou konkurencí Spojených států v boji o britský trh. Je to mimo jiné neklamným znamením, že poměry na světovém komoditním trhu dochází ke změně poměrů. Ačkoli peruánský plyn má svá přirozená odbytiště zejména v sousedních zemích, nyní bude soutěžit s USA, které mají ambici zvyšovat svou exportní kapacitu. Zároveň se zvyšuje kapacita panamského průplavu, což potenciální dobu doručení zemního plynu z Peru do Evropy znatelně zkrátí.

„Z geografického hlediska byste řekli, že je to divný obchod,“ řekl Bloombergu Nick Campbell, risk manager britské energetické společnosti Inspired Energy sídlící v Prestonu. „Na druhé straně to může být geniální tah, dostat zemní plyn na lukrativnější evropské trhy. Z nelogického se tak rázem může stát logické,“ dodal.

Peru prodává zkapalněný zemní plyn obchodníkům a o to, kam surovina nakonec zamíří, se vlastně ani nestará. Náklad plující k britským břehům dodá těžařská společnost Shell. Tradičním trhem pro peruánský zemní plyn bylo doposud Mexiko. Tam skončilo celkem 34 ze 71 tankerů, vypravených během minulého roku. Poslední dodávka do Mexika se uskutečnila vloni v říjnu.

Nedohoda s Mexikem

Důvody, proč se Peru začalo ohlížet po jiných trzích, jsou cenové. Peruánská vláda totiž byla vázána patnáctiletým kontraktem právě s Mexikem. Podmínky, za kterých plyn z Peru do Mexika putoval, se řídily cenovým vývojem v americkém terminálu Henry Hub, který se nachází v Louisianě. Pokusy o renegociaci smlouvy na dodávky plynu skončily krachem.

Mexiko však na nic nečeká a hledá nové dodavatele. Podle Eda Coxe, analytika zabývajícího se světovým trhem se zemním plynem není příliš jisté, zda budou další dodávky plynu z Peru do Velké Británie následovat. „Shell má široké portfolio odběratelů po celém světě, a tak považuji za velmi málo pravděpodobné, že by Velká Británie kupovala peruánský plyn pravidelně,“ řekl Cox listu Financial Times.

Diverzifikace nade vše

Velká Británie během dosavadního průběhu letošní zimy dovezla meziročně méně zemního plynu. Jedním z důvodů je krok Kataru, který své dodávky částečně nasměřoval do Asie, kde je letos mimořádně chladné zimní období. Tím pádem ceny zemního plynu na asijském trhu výrazně vzrostly.

Ačkoli analytici tvrdí, že Británie je plynem zásobena dostatečně (stihla nakoupit určitý objem plynu z Belgie a Nizozemí), jeho ceny v posledních týdnech poskočily vzhůru. Začátkem února se milion britských tepelných jednotek plynu obchodoval za 6,12 libry, což je nejvíce od listopadu 2014. Od té doby však došlo k poklesu přibližně o 11 procent.

Výzkumný pracovník Oxford Institute for Energy Studies Thiery Bros je přesvědčen, že by jak Spojené království, tak celá Evropa, mohly vytěžit z rostoucího nadbytku plynu na trhu a zvýšit tak jeho dovoz do zásoby. „Dodávky plynu potřebujeme diverzifikovat, neměli bychom být tolik závislí na dodávkách z Ruska,“ řekl Bros listu Financial Times. „To znamená, že bychom měli získat tolik jiných dodavatelů, kolik jsme schopni,“ dodal.

-usi-