Trump dodrží „politiku jedné Číny“

V prvním telefonickém rozhovoru se svým čínským protějškem americký prezident potvrdil, že po vzoru předchůdců bude následovat i on „politiku jedné Číny“. Nahrává to těm, co si myslí, že Trump je větší pragmatik, než naznačovala jeho předvolební kampaň a „půlnoční tweety“.



Trumpův telefonát v praxi znamená, že Washington bude uznávat jako jedinou legitimní čínskou vládu tu v Pekingu, ne tu na Tchaj-wanu. Nový americký prezident Donald Trump tak částečně snížil napětí mezi dvěma velmocemi, ke kterému nejprve přispěl ještě před svou inaugurací telefonickým hovorem s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wenovou.



Ta mu ještě před převzetím úřadu blahopřála ke zvolení – šlo o první kontakt mezi představiteli zemí na takto vysoké úrovni od konce sedmdesátých let. Pekingská vláda krok odsoudila, neboť považuje Tchaj-wan ze jednu ze svých provincií.



Telefonát je dobrou zprávou pro ty, kteří se obávali ostré konfrontace USA s Čínou. Ta nyní Trumpovým slibem, že se bude držet politiky jedné Číny, dostává jakési mantinely. Pro Peking se jedná o zásadní ujištění, že Trump nebude zpochybňovat celistvost Číny, a že nebude otázku Tchaj-wanu zatahovat do ekonomických a měnových vyjednávání.



Podle informací deníku Financial Times se k tomuto kroku vyjádřila pozitivně i čínská státní televize CCTV. Právě státní média na Trumpa v posledních týdnech ostře útočila.



Ratingová agentura Fitch i přes tento vývoj ve své dnešní zprávě uvedla, že Trumpova administrativa představuje riziko pro globální ekonomiku a vládní dluhopisy po celém světě. Jejich výnosy od zvolení Trumpa prezidentem začaly opět růst.