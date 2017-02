Akciová rally ztrácí kvůli politice na razanci, fundament se ale lepší

Není pochyb o tom, že prezident Trump začal hodně zostra a plní své volební sliby. Překážky do cesty mu ale nekladou pouze demokraté, ale dokonce i někteří republikáni v Kongresu. Prezidentův program se tak může čím dál tím více topit v bahnu různých tahanic, což je pro politiku ve Washingtonu typické. Mohlo by to také pomoci vysvětlit, proč rally akciového trhu, která byla nastartována po zvolení Trumpa prezidentem, v poslední době polevuje.



Trumpova popularita byla při uvedení do funkce nejnižší za celou dobu, co je popularita nových prezidentů sledována. Pokud se to rychle nezmění, republikáni se mohou rozhodnout, že jeho kontroverzní program budou skutečně záměrně brzdit. Někteří z nich už nyní vyjadřují pochyby o nutnosti stavět zeď na hranicích s Mexikem a obavy z nákladů této stavby. Podobně uvažují o krocích, které by mohly vyvolat odvetná opatření v oblasti obchodu, a o úplném zrušení Obamacare.



Není tedy divu, že akciová rally ztrácí na razanci, protože investoři se stále více obávají, že Trump naráží na těžké překážky. Povzbudivý je ovšem v této situaci pohled na fundament. Očekávané zisky firem obchodovaných v indexech S&P 500/400/600 se minulý týden dostaly na nová maxima. Ceny komodit pokračují v prudkém růstu a index CRB pokračuje v oživení tvaru „V“:





Dobře si vede rovněž evropská ekonomika. Produkt eurozóny rostl v posledním čtvrtletí minulého roku meziměsíčně o 2 % a indikátory sentimentu ESSI se minulý měsíc dostaly na nejvyšší úroveň od dubna 2011. To je dobrá známka, protože vývoj produktu a pohyb těchto indikátorů vykazují vysokou korelaci, jak je zřejmé z druhého grafu:







Pozitivně se vyvíjí i spotřebitelská důvěra v USA. Tu sleduji na základě vlastního ukazatele spotřebitelského optimismu COI, který počítám z indexů spotřebitelské důvěry a sentimentu. COI týkající se současných podmínek v ekonomice si v lednu připsal nejvyšší zisky od července 2007, COI týkající se očekávání mírně klesl.



Autor: investor a ekonom Ed Yardeni



(Zdroj: Yardeni Research)