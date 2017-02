Technická analýza - Libra bojuje s dolarem o hodnotu týdenního pivotu

Britská libra vůči americkému dolaru během minulého týdne oslabila až k hodnotě týdenní S1 při 1,2357 GBPUSD, jelikož očekávání ohledně agresivnější měnové politiky ze strany Bank of England nebyla naplněna. Pro měnový pár budou zásadní čísla z amerického trhu práce a zítřejší projev guvernéra BoE Carneyho.

GBPUSD: Index relativní síly RSI se nachází při 67 bodech. Trendový indikátor rozdílů exponenciálních klouzavých průměrů MACD ukazuje protnutí signální linie zespoda, což může značit začátek nového up trendu. SAR signalizuje down trend, Fractal naopak up trend.



Preferovaný scénář: LONG pozice. Libra se může pokusit o překročení týdenního pivotu při 1,2534 GBPUSD, následně může atakovat úroveň týdenní R1 při 1,2652 GBPUSD.

Alternativní scénář: Konsolidace. Pohybem stranou podle výše popsané hodnoty týdenního pivotu může měnový pár do konce týdne stagnovat.



Klíčové denní technické úrovně:

R2 – 1,2824

R1 – 1,2652

Pivot – 1,2534

S1 - 1,2357

S2 – 1,2234