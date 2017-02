Rusko je z nejhoršího venku – díky Trumpovi i ropě

Ruský HDP se sice v roce 2016 snížil o -0,2 procenta, ale pro akcie a rubl to byl rok dobrý. I přes pokračující sankce se totiž ekonomika vzchopila díky dohodě kartelu OPEC o omezení těžby ropy, což pomohlo zvednout ceny této komodity, a také díky zvolení Trumpa americkým prezidentem, od čehož si mnozí slibují benevolentnější přístup vůči Rusku.



Zdá se, že z toho nejhoršího je Rusko už venku. V roce 2015 se ruská ekonomika pod tíhou sankcí a nízkých cen ropy propadla o -2,8 procenta, minulý rok už jen o -0,2 procenta. Tento rok může ekonomika největší země na světě podle rozlohy poprvé od ukrajinské krize růst – ratingová agentura Moody’s podle svého reportu z ledna očekává, že až o jedno procento. Slušný vývoj minulý rok už přitom zaznamenaly tamní akciové trhy a rubl.



Za rok 2016 moskevský akciový index MICEX připsal zhruba čtvrtinu hodnoty, od historických minim na jaře 2014, kdy začala ruská intervence na Ukrajině, dokonce okolo 80 procent. Jak podotýká server Financial Times s odvoláním na data společnosti Morningstar, třetina z patnácti nejvýkonnějších fondů minulého roku byly fondy specializující se na ruské akcie.



Manažeři fondů, se kterými se bavil deník Financial Times, dávají šance například realitnímu sektoru, neboť se zlepšením ekonomických podmínek očekávají i zlevnění hypoték a zvýšenou developerskou aktivitu.



Rubl je výjimkou mezi rozvojovými měnami



Ruský rubl byl ještě na začátku minulého roku na minimech proti dolaru na hodnotách přes 80 USD/RUB, od té doby však posílil a je těsně pod 60 USD/RUB. Pokud se dál zvýší cena ropy a centrální banka ponechá úrokové sazby vysoko na hodnotách okolo 10 procent, příliv kapitálu do Ruska může pokračovat.



Za poznamenání stojí, že rubl snad jako jediná rozvojová měna po zvolení Trumpa americkým prezidentem roste. Zatímco ostatní rozvojové a exotické měny ztrácejí kvůli obavám, že Trumpova protekcionistická opatření uškodí jejich exportům, Rusko se v podstatě nemá čeho obávat, neboť s USA již má poškozené obchodní vztahy kvůli sankcím.



I když to podle posledních vyjádření amerických představitelů již jmenovaných Trumpem (například velvyslankyně při OSN nebo ministra obrany) nevypadá, že rušení sankcí je na dosah, nový americký prezident má viditelný zájem o navázání lepších vztahů s Kremlem, než měl jeho předchůdce.



Pokud má být ruský růst udržitelný a nebýt založený jen na příznivých cenách komodit, tamní ekonomika se musí více diversifikovat a přilákat technologie a kapitál, na což už dlouho upozorňují odborníci. Co se týče geopolitických rizik, zatímco situace v Sýrii se zatím vyvíjí ve prospěch Ruska, bezprostřední hrozbou pro současnou stabilitu může být v krátkodobém horizontu opětovná eskalace konfliktu na východní Ukrajině, kde boje od nového roku zintenzivnily.