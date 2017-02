Únorová strategie pro české akcie (7.2.2017)

Jaký výhled mají analytici z České spořitelny na domácí akciový trh pro únorové obchodování? A která akcie se stala vítězem lednového obchodování?

Zdroj: Česká spořitelna

Proč je voda komodita příštích dekád?

Jedna z posledních studií americké vlády předpovídá, že do roku 2030 přesáhne poptávka po pitné vodě nabídku o 40 %. Jak na nedostatku modrého zlata vydělat? Jednu cestu, kterou lze elixír života dostat do portfolia, představuje Jan Maňák z BNP Paribas Investment Partners. Dále si zopakujeme, co čekat od české výsledkové sezóny, vyjednáme si nejvyšší možný plat a shrneme hlavní očekávané ekonomické údaje nového týdne.