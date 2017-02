Trump vůči Mexiku: Mohl bych poslat své muže, aby zkrotili vaše špatné chlapce

Podle výňatku z přepisu páteční komunikace amerického prezidenta Donalda Trumpa se svým mexickým protějškem Enriqe Pena Nietem americký prezident mimo jiné pohrozil, že by "mohl poslat do země své muže, aby se vypořádali se "špatnými chlapíky", pokud si s tím neporadí tamní armáda". Z úryvku není zcela zřejmé, kdo vlastně mají být ti "špatní chlapíci". Úryvek také neobsahuje reakci mexického prezidenta.



Podle komentářů nicméně dostupný úryvek poodhaluje "diplomatické postupy" nového prezidenta respektive jeho rétoriku, kterou s takovým úspěchem používal v předvolební kampani a na domácí scéně.



Konkrétně Trump uvedl následující:

"You have a bunch of bad hombres down there," Trump told Pena Nieto, according to the excerpt seen by the AP. "You aren't doing enough to stop them. I think your military is scared. Our military isn't, so I just might send them down to take care of it."



Výňatek z přepisu hovoru poskytla tisku věrohodná osoba.







