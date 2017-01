Proti Trumpovi se staví MSFT, Google, Obama a mnozí další

Antiimigrační snahy nového US prezidenta Donalda Trumpa spustily výraznou vlnu nevole a protestů napříč americkou potažmo světovou veřejností a také u představitelů významných US a světových firem.Proti jeho nařízení bylo již otevřeno hned několik soudních pří, které si kladou za úkol nařízení zpochybnit či zrušit. Vrchní státní zástupce státu Washington Bob Ferguson podal soudní rozklad vůči prezidentovu nařízení, ke kterému se připojily také právnické týmy společností Microsoft Expedia, jež by mohly být prezidentským nařízením výrazně negativně zasaženy.S kritikou Trumpova nařízení vystoupili také šéfové Facebooku a Tesly. Kriticky se vyslovil také bývalý prezident Barack Obama a množství ekonomů a investorů.