ČEZ - Skupina ČEZ zná vítěze tendrů na prodej bytového fondu v Praze

Skupina ČEZ zná vítěze tendrů na prodej bytového fondu v Praze Energetická Skupina ČEZ vybrala vítěze veřejných soutěží na prodej bytového fondu v Praze – Písnici a bytového domu v Praze – Vršovicích. Sočasně byl vybrán i vítěz veřejného výběrového řízení na prodej přilehlého obchodního centra v Praze – Písnici. O vítězích dnes rozhodly orgány společnosti. Veřejné soutěže trvaly více než půl roku a ČEZ prodejem celkově získá 1,45 mld. Kč. Jde o prodej poslední velké části bytů ve vlastnictví Skupiny, kdy ČEZ již realizoval prodej 7 000 z celkových 8 000 bytů, které původně vlastnil.

Nejvyšší nabídku na koupi bytového fondu v Praze – Písnici, čítající na 739 bytů, nabídla firma Kennial a. s., a to 1,305 mld. Kč. Veřejné soutěže se zúčastnilo pět společností.

Nejvyšší nabídku na koupi obchodního centra v Praze – Písnici nabídla firma STN Invest s. r. o., a to 68,2 mil. Kč. Veřejného výběrového řízení se zúčastnilo devět společností.

Nejvyšší nabídku na koupi bytového domu v Praze – Vršovicích nabídla firma AIDA Praha a. s., a to 72,2 mil. Kč. Veřejné soutěže se zúčastnilo sedm společností.

Skupina ČEZ se v souladu se svou aktuální strategií soustředí výhradně na hlavní předmět podnikání, kterým je energetika a oblasti, které s ní přímo souvisí, přičemž do těchto oblastí

správa nemovitostí nepatří.

