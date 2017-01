Další Trumpova imigrační regulace dopadne na Silicon Valley?

Podle agenturních zpráv Trumpova administrativa pracuje na dalším vizovém omezení, jež by se s velkou pravděpodobností velmi citelně dotklo způsobu, jakým nyní již legendární technologický hub Silicon Valley s firmami jako Apple , Google, Facebook a další rekrutuje ročně desetitisíce zaměstnanců z celého světa. Podle návrhu nového omezení by firmy na území USA měly při nabírání nových zaměstnanců dávat prioritu Američanům a pokud už budou muset přijmout zaměstnance z jiné země měly by upřednostňovat ty s největší mírou kompenzací.Cílem návrhu je, aby americká imigrační politika byla tvořena a prováděna tak, aby v první řadě upřednostňovala národní zájmy USA.Nová regulace by se měla týkat tříd vizových programů H-1B, L-1, E-2 a B1. Přitom první kategorie je nejčastěji využívaná právě výše zmíněnými technologickými firmami pro získávání vysocekvalifikovaných pracovníků ze zahraničí v případě, že není dostupný nikdo z rodilých Američanů.Nová regulace také počítá s transparentním zveřejňováním statistik o využívání jmenovaných programů.