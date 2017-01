Goldman Sachs: Evropské akcie letos přinesou dvojnásobek proti americkým

Slabé euro, silné oživení světové ekonomiky a vzestup cen ropy. To jsou pro stratégy Goldman Sachs tři základní důvody, pro které letos široký index evropských akcií Stoxx600 přinese zhruba dvojnásobné zhodnocení včetně započtení dividend, než jaké lze čekat od amerického indexu S&P 500.

Evropské akcie přinesou do konce roku 2017 zhruba 8% výnos a to včetně získaných dividend. V případě amerických akcií to budou jen 4 procenta ruku v ruce s tím, jak zvolna chladne nadšení z výkonu americké ekonomiky a dravost akciového trhu na cestě vzhůru.

„Americké akcie budou nadále zhodnocovat, ale Evropa dohání,“ shrnul pro Bloomberg hlavní portfolio stratég banky v Londýně, Christian Mueller-Glissmann. Spojené státy dle něj nyní drží především očekávání zmírnění daní a vládních výdajů, avšak v obou rovinách může přijít v průběhu roku rozčarování.

Strategie alokace aktiv Goldman Sachs pracuje s doporučení „overweight“, tedy v portfoliu nadvažovat podíl akcií v Evropě. Opakem je na 12měsíčním horizontu s doporučením „underweight“ pohled na akcie americké. Podle Goldman Sachs bude evropský index Stoxx600 končit rok na metě 380 bodů, zatímco americký index S&P 500 uvidíme u 2300 bodů. K tomuto pohledu na tržní hodnotu Goldman Sachs připočítává výnosy z dividend a dochází k uvedenému poměru 8 % ku 4 %.