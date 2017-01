TIP: V Technology útočí na monopol Samsungu v OLED

Displeje OLED představují příští generaci obrazovek pro televize, tablety, chytré telefony a počítačové monitory. Trh nyní kontroluje společnost Samsung s odhadovaným podílem ve výši 98 %, ale velcí výrobci chytrých telefonů v Číně se tento podíl snaží aktivně snížit. To by znamenalo změnu na obrovském trhu ovládaném jednou firmou.

Nejlepší společností, která by toho mohla využít, je japonská firma V Technology (7717:xtks), která už zaznamenává značný růst v oblasti LCD produktů využívaných ve většině chytrých telefonů a tabletů. V Technology vyvinula novou technologii, která snižuje náklady na výrobu OLED produktů a nyní se snaží získat nové zákazníky. Riziko je v tom, že zatím není jisté, zda V Technology nové zákazníky získá. Pokud by však firma uzavřela partnerství s Čínou, mohlo by to podstatně změnit její už tak slušné vyhlídky a vést k rychlému růstu .

V Technology už nyní zažívá značný růst díky současným obchodním příjmům, které v loňském roce vzrostly o 82%. Úspory z rozsahu firma investuje do zlepšování EBITDA. Za posledních 12 měsíců se marže EBITDA dostala na 10,3 %, což je o 1,3 procentních bodů víc než v loňském roce.

Odhady příjmu nyní uvádějí, že v příštích 12 měsících se výnosy vyšplhají na 59,5 mld. JPY, což by znamenalo 31% meziroční růst a EBITDA bude na 8,5 mld. JPY, což je meziroční zvýšení o 81 %, tj. 14,3 % na marži EBITDA. Současný násobek EV/EBITDA je 10,5, což je pod úrovní peers, ale jen 10 % nad průměrem pro hlavní japonský index TOPIX.



Vzhledem k růstu výnosů a expanzi marže je zde prostor pro zhodnocení násobné expanze. To bude platit zejména v případě, že firma dokáže splnit očekávání a podepsat s čínským partnerem dohodu o nové technologii OLED.



Vzhledem k fundamentálním ukazatelům Vzhledem k fundamentálním ukazatelům firmy by podle nás odhadovaná hodnota měla být vyšší. Naše cílová cena předpokládá, že násobek EV/EBITDA vzroste na 16 v návaznosti na růst a návratnost investic

Management a popis rizika

Akcie už nyní patří mezi jedny z nejlepších v Japonsku za poslední roky, ale vzhledem k tržní hodnotě 752 milionů dolarů je zde prostor k růstu, pokud se firmě podaří podepsat dohodu o své technologii OLED. Je to však zároveň i velké riziko, protože pokud k dohodě o technologii OLED nedojde, dlouhodobé vyhlídky se drasticky změní.



Silnější JPY také představuje potenciální riziko pro firmu a její budoucí ziskovost, protože jen 12,5 % příjmů se generuje v Japonsku.



Další velká riziková událost nás čeká 10. února, kdy budou zveřejněny výnosy firmy za čtvrté čtvrtletí (končící ke 31. prosinci).





Autor: Peter Garnry, vedoucí kapitálové strategie Saxo Bank

O autorovi:

Peter Garnry, původem z Dánska, pracuje jako vedoucí kapitálové strategie Saxo Bank. V roce 2007 absolvoval Copenhagen Business School. Peter je autorem článků o aktuálním dění na amerických a evropských trzích. Pravidelně vydává také strategické investiční zprávy. Jako komentátor vystupuje na televizních stanicích včetně CNBC nebo Bloomberg.