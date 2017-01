Reich (Ex ministr práce): Trumpova rallye nemůže vydržet dlouho, jeho kroky jsou atraktivní, ale budou naopak negativní

Bývalý americký ministr práce z dob prezidentování Billa Clintona Robert Reich míní, že současná vlna tržního nadšení nestojí na pevných základech a nemůže proto vydržet dlouho. Z krátkodobého pohledu mohou opatření navrhovaná a prosazovaná nových prezidentem vypadat atraktivně, ale z dlouhodobějšího pohledu je většina jeho snah jednoznačně škodlivá.Stavět v současnosti obchod do roviny "kdo z koho", zpochybňovat NATO a EU a snažit se uzavřít a stavět obchodní bariéry, to vše je jasně negativní.Pozitivně lze hodnotit snad ještě snahy po růstu investic do infrastruktury a po dalším růstu tvorby pracovních míst. Výraznější fiskální stimulace by skutečně mohla dále podpořit ekonomiku a situaci prostých Američanů. Nicméně Reich míní, že pouze malý respektive vůbec žádný důraz na růst mezd může negativně ovlivnit úspěšnost těchto snah. Trump nechce zvyšovat úroveň minimálních mezd a to není dobré.