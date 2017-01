Pavel Řežábek vystoupil proti intervencím ČNB, co to znamená pro korunu?

Česko zasáhla jiná “šokující” zpráva. Člen bankovní rady Pavel Řežábek řekl, že zavedení devizových intervencí byla chyba a že je pro ČNB další rychlé skupování devizových rezerv nebezpečné.

I když je Pavel Řežábek na odchodu a trhy v zásadě tušily, že nikdy nebyl velkým fanouškem intervencí, je takové vyjádření překvapivé. Na oficiálním postoji, že ČNB nevadí další hromadění devizových rezerv a že eventuální ztráta ČNB neohrožuje ani její likviditu ani solventnost, se podle nás stále nic nemění. Výroky Pavla Řežábka ale ukazují, že za dohodnutou komunikační strategií ČNB se může častokrát skrývat i poměrně silný nesouhlas. Co to znamená? Oslabuje to jednotnou komunikaci centrální banky před vypnutím intervencí a může to teoreticky přitáhnout nové sázkaře na zisky koruny. Ve finále to tedy může tlačit centrální banku ještě k rychlejšímu skupování devizových rezerv – něčemu, před čím v rozhovoru Pavel Řežábek varuje. Odhadujeme, že od začátku roku již ČNB musela na obranu slabé koruny skoupit devizové rezervy v celkovém objemu okolo 300 miliard korun.

Zatímco domácí scéna se soustředí na ČNB, globální trhy žijí akciemi. Index Dow Jones včera poprvé zlomil hranici 20 tisíc bodů, a to v době, kdy Británie opouští Evropskou unii, Spojené státy hrozí novým protekcionismem a před francouzskými prezidentskými volbami vážně padají návrhy na odchod z eura. Je pravda, že z vyspělých ekonomik chodí v posledních dvou měsících převážně dobrá čísla – celkové odhady růstu pro tento rok se ale nijak zásadně nevylepšily a to samé platí i o odhadech zisků. Také je třeba vzít v potaz, že minimálně hospodářská expanze v USA není již vůbec mladá – ekonomika roste sedmým rokem v řadě a je otázka, jak se tento rok vypořádá s rychlejším růstem úrokových sazeb. To vše při pohledu na tržní dnešní optimismus spíše vybízí k opatrnosti.

Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance

