Soud rozhodl, Brexit musí posvětit parlament. Mayová předloží zákon možná už tento týden

Britský nejvyšší soud dnes rozhodl, že o aktivaci "článku 50" Lisabonské smlouvy, jímž by Británie oficiálně aktivovala své vystoupení z EU, nemůže jednostranně rozhodnout jen vláda, ale musí projít také schválením v parlamentu.Soudní poroto v tomto smyslu rozhodla v poměru 8:3. Podle výkladu soudu vystoupení z EU bude znamenat změny některých zákonů a proto je nutné tento krok konzultovat s parlamentem a mít pro něj jeho souhlas.V podobném duchu rozhodl již vloni v listopadu vrchní soud a vláda se vůči němu odvolala k vyšší instanci.Dnešní verdikt byl celkově očekáván. Podle zdrojů listu The Independent premiérka Mayová předloží příslušný zákon parlamentu k projednání ještě do konce tohoto týdne.Výsledek jednání parlamentu je krajně nejistý, protože v obou jeho komorách až doposud převládali spíše odpůrci Brexitu jako takového.Nový zákon by měl projít paterým projednáváním v každé z komor, což může být ve finále také časově náročné. V této souvislosti padla již zmínka také o možnosti zrychleného projednání zákona coby mimořádné události, což by zabralo pouhý den, ale podle pozorovatelů je nepravděpodobné, že by byl zákon takto pojat.