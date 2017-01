Výsledková sezóna za čtvrté čtvrtletí: Udrží se post-trumpovský optimismus?

Ve Spojených státech se tento týden rozbíhá první výsledková sezóna od zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Tamní akciové trhy stouply od ohlášení jeho vítězství o necelých 6 procent v případě S&P 500, respektive téměř 7 procent v případě užšího indexu Dow Jones. Nyní se pohybují rekordních maximech a investoři budou v kvartálních zprávách firem hledat především potvrzení, zda i při detailnějším pohledu dokážou výsledkové zprávy vzestup amerických akcií zdůvodnit.

Americké banky jsou považovány za segment trhu, který by měl ze slíbené agendy Donalda Trumpa těžit nejvíce. Předpokládaná slabší regulatorika, rostoucí úrokové sazby a pravděpodobně i nižší daně jsou faktory, o které by se mohla ziskovost bank možná až disproporčně opřít. Pokud budou opatření nové vláda znamenat i lepší podnikatelskou a spotřebitelskou důvěru, mohlo by to znamenat i větší ochotu bank půjčovat si další finanční prostředky.

Respektovaný bankovní index KBW, který sleduje 24 amerických bankovních společností, je od prezidentského hlasování vyšší o 23 procent. Sektor velkých bank sestavovaný společností Zacks stoupl od 8. listopadu o 14,5 procenta, což je více než dvojnásobek růstu širšího indexu S&P ve stejném období.

Stojí za zmínku, že zhodnocování na amerických akciových trzích probíhalo převážně pouze na základě optimistické nálady na trhu. Konkrétnější zprávy z oblasti tvorby zisků naopak v uplynulých týdnech chyběly. Investoři v posledních dvou měsících zvyšovali svoje sázky na akcie s nadějí, že Trumpova agenda podpoří největší světovou ekonomiku. Republikánský kandidát Trump během prezidentské kampaně mimo jiné sliboval, že sníží daně firmám i domácnostem či zvýší infrastrukturní výdaje.

Index S&P 500 se na základě odhadů zisků pro příští rok nyní obchoduje na zhruba 17násobku očekávaných zisků, ukazují data společnosti FactSet. Pětiletý průměr přitom činí zhruba 15násobek. Desetiletý průměr se pohybuje kolem 14, uvádí agentura Reuters.

Poté, co se do hry vložil kolaps cen ropy a energií, klesaly zisky v S&P 500 pět čtvrtletí za sebou. Obrat nastal až v loňském třetím čtvrtletí. Řada analytiků nyní usuzuje, že aby mohly akcie dál růst, bude pravděpodobně potřeba spíše zvyšování ziskovosti než pokračující expanze u poměru P/E.

Analytici společnosti FactSet na základě tohoto vývoje vyvozují, že zisky za čtvrtý kvartál čeká po zveřejnění konečných čísel přírůstek zhruba 3,2 procenta. Zisky za celý uplynulý kalendářní rok by se tím zvýšily o 0,1 procenta. Propadlíkem by přitom mohl být energetický sektor s možným poklesem o 75 procent.

Podle listu The Street by průměrné zisky firem z S&P 500 ve čtvrtém čtvrtletí mohly stoupnout meziročně o 4,4 procenta poté, co se ve třetím kvartále loňského roku zvýšily o 4 procenta. Agentura Reuters očekává zvýšení o 6,1 procenta.

Ani energetika však na tom už není tak bídně, jako bývala. Světový trh s energiemi se stabilizoval a americká lehká ropa se aktuálně obchoduje na zhruba dvojnásobku ceny z loňského února, která tehdy činila i jenom 26 dolarů za barel. Podle poradenské společnosti Zacks Investment Research na tom bude sektor v posledním kvartálu loňského roku lépe a po sérii osmi kvartálních poklesů si připíše skromný pozitivní výsledek.

Napjatě budou trhy zřejmě očekávat výsledky z již zmíněného finančního sektoru. Právě ten pomáhal akciovým trhům po Trumpově zvolení vzhůru v posledních dvou měsících vzhůru. O tom, na co by se investoři mohli v kvartálních zprávách bank, píšeme na příklad v nejnovějším týdenním výhledu. Největší zástupci amerického bankovního sektoru v čele s JPMorgan a Wells Fargo (obě DIP) budou svoje výsledky reportovat v pátek 13. ledna.

Zdroje: TheStreet.com, Theglobeandmail.com, BBG, Reuters