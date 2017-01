Wall Street Closing Bell & výhled na 9. 1. 17

Grant Capital a.s. / Nejlepší spojení s akciovými trhy



Závěr týdne se nesl opět v pozitivním duchu a boji indexu Dow Jones o historickou metu 20000 bodů.V úvodu dne se pozornost obchodníků upírala k výsledku přírůstku pracovních míst mimo zemědělství a procentu nezaměstnanosti . Růst pracovních míst mírně zaostal za očekáváním a nezaměstnanost v souladu s očekáváním lehce vzrostla. Úvod dne tak byl poznamenán lehkými ztrátami indexů, které se však v průběhu dne přehouply do zisků několika desetin procenta a index Dow Jones se v druhé polovině dne téměř dotkl hranice 20 tis. bodů, avšak k její překonání neměl dostatek sil. Dolar v průběhu dne na páru s eurem ztrácel k hodnotě 1,0530, lehce však kleslo i zlato a to k 1173 USD za unci a ropa rovněž lehce ztrácela k 53,7 USD za barel.Pondělí bude z pohledu makrodat spíše slabé, vystoupí však někteří členové FEDu. Jejich projevy by nemusely přinést výraznější překvapení po zveřejnění zápisu z posledního jednání FEDu.Modelové portfolio koupilo MPEL.Podrobnosti o modelovém portfoliu naleznete na adrese: