ČNB stále bdí nad devizovým trhem

Ani v listopadu ČNB devizový trh neopustila. Sice se nemusela snažit tak jako v předcházejících dvou měsících, kdy celkem nakoupila 7,6 mld. eur. Listopadová částka nakoupených eur je z tohoto pohledu docela jen symbolická. Jedná se totiž jen o 524 miliónů.



Za dobu trvání intervenčního režimu ČNB už v rámci intervencí musela skoupit na trhu celkem přes 30 mld. eur, aby koruně nedovolila prolomit hranici 27 CZK/EUR. A je velmi pravděpodobné, že nejde zdaleka o konečnou částku.





S blížícím se koncem kurzového režimu totiž budou do rozjetého vlaku spekulací (na budoucí posílení) naskočit i další poslední „opozdilci“. Na druhou stranu se dá předpokládat, že o co víc eur ČNB nakoupí před uvolněním koruny , o to hladší bude konec intervenčního režimu jako takového. Přece jen většina z těchto peněz do ČR nemířila kvůli tuzemským komparativním výhodám ale jako sázky na rychlé zhodnocení. Proto investoři neváhají za své korunové úložky inkasovat záporné úroky a podobně je netrápí ani záporné výnosy u dluhopisů . A oni budou vlastně i ti, kdo rozhodne o tom, jakým směrem se koruna okamžitě po exitu vydá. Zda zvítězí stádní efekt nebo promyšlené vybírání zisků.Jak se zdá, příliš se na devizovém trhu nemusela ČNB snažit ani v posledním měsíci loňského roku. Naznačuje to nejenom vývoj likvidity v bankovním sektoru, ale vlastně i dnes zveřejněné devizové rezervy. Ty v prosinci vzrostly jen o zhruba 600 mil. eur na necelých 81 mld.