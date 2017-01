Trhy si budou užívat optimismu, pak vše utne protekcionista Trump

Podle našich modelů si globální ekonomika při vstupu do roku 2017 užívá nejsilnějšího růstu od roku 2010. Zdá se, že zatímco v březnu roku 2016 panovaly obavy z globální recese, došlo k významnému zotavení a nyní se globální ekonomika pohybuje nad svým trendem. Finanční trhy na to reagují odpovídajícím způsobem a ty nejvýnosnější investice ke konci roku souvisely se sázkami na globální oživení a reflaci. A dál?



Klíčovou událostí bude nyní inaugurace nového amerického prezidenta naplánovaná na 20. ledna. Poté pravděpodobně dojde k přehodnocení rovnováhy mezi „dobrým“ Trumpem (snižování daní, výdaje na infrastrukturu a deregulace) a Trumpem „zlým“ (protekcionismus, zvýšení geopolitického rizika, a to zejména ve vztahu k Číně). Zatím ale trhy počítají s velmi pozitivním vývojem, i když tu například existuje vážné riziko, že Trump již brzy zařadí Čínu mezi země, které manipulují s měnovým kurzem.



V globální ekonomice ale nyní žádné známky zpomalení patrné nejsou a neobjevují se ani žádné signály blížícího se nebezpečí. Naopak se zdá, že odhady globálního růstu v roce 2017 se budou postupně zvyšovat, přestože velkou váhu podobným predikcím přikládat nelze. Nyní globální ekonomika roste tempem asi 4,1 %, trend se odhaduje na 3,8 %. Ke zlepšení globální ekonomické aktivity přispívají všechny hlavní regiony, což je povzbuzující, protože předchozí oživení bývalo většinou omezeno jen na určité ekonomiky.



Mezi vyspělými ekonomikami vyčnívají zejména Spojené státy. Jan Hatzius z Goldman Sachs navíc tvrdí, že finanční podmínky v americké ekonomice budou i nadále působit pozitivně až do poloviny roku 2017 i přesto, že Fed bude svou politiku pravděpodobně utahovat. Poté by měla ekonomice zase pomáhat fiskální stimulace, kterou prosadí republikáni. V eurozóně by měla i nadále pokračovat expanzivní monetární politika, mírně expanzivní by měla být rovněž fiskální politika. V Číně by mohlo dojít k omezení fiskální a monetární stimulace, prudší obrat v této oblasti by ale neměl nastat dříve, než na podzim proběhne kongres komunistické strany.



Historický vývoj a odhady současných temp růstu americké, evropské, japonské a čínské ekonomiky shrnují následující grafy:

Následující čtyři grafy ukazují projekce dalšího vývoje ve zmíněných čtyřech ekonomikách založené na našich statistických modelech. Je z nich zřejmé, že v Číně, Evropě i USA by se během první poloviny letošního roku měly pravděpodobně začít zvyšovat odhady ekonomického růstu. Pokud k tomu skutečně dojde, investiční sázky na reflaci budou pokračovat, a to až do doby, dokud nový americký prezident nezačne prosazovat svou protekcionistickou politiku.

Autor: Gavyn Davies, ekonom a investor



(Zdroj: Financial Times)