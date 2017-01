Faktor, který podpoří akciového býka v roce 2017

Jeden z tradičně nejpodstatnějších pilířů akciových rally by se letos měl projevit opět v plné síle. Na prahu roku 2017 to tvrdí velká část analytiků a stratégů, mezi nimi i Jeffrey Saut, hlavní investiční stratég společnosti Raymond James.

Řeč není o ničem jiném než o ziskovosti firem. Růst cen akcií v posledních čtvrtletích znamenal výrazný nárůst jejich valuací, protože zatímco býci trhu stále dominovali, zisky firem stagnovaly nebo mírně klesaly.

"Akciový růst vycházel z nízkých úrokových sazeb. Firmy i spotřebitelé se mohli snáze zadlužovat," říká Saut. Firmy pak v rekordní míře podporovali akciový trh zpětnými odkupy vlastních cenných papírů. Jiná aktiva, především dluhopisy, pak kvůli nízkým výnosům nebyla ve srovnání s akciemi atraktivní.

Nyní se ale zdá, že zisky firem začínají růst, zatímco úrokové sazby dost možná loni dosedly na dno (myšleno v USA). Nastartovaný růst profitability amerických společností by podle Sauta měla podpořit i plánovaná opatření nové administrativy v čele se snížením daní pro firmy.

Společnosti, jejichž akcie jsou zahrnuté v indexu S&P 500, ve třetím čtvrtletí 2016 zaznamenaly meziroční nárůst zisků na akcii o 3,1 %, když předtím podle společnosti FactSet jejich zisky pět kvartálů za sebou meziročně klesaly. Analytici aktuálně pro čtvrtý kvartál odhadují nárůst zisků o další více než tři procenta.

Podle agentury Reuters navíc omezení firemní daně z příjmu o jeden procentní bod má zvýšit zisk na akcii v rámci S&P 500 o 1,31 USD. Podle Sauta sice plán snížit sazbu daně na 15 % může narazit na různé překážky, i snížení na 25 % ba ale znamenalo podle modelu Reuters skok zisků v rámci indexu na zhruba 144 USD.

"V rámci tohoto modelu a při zachování forwardového P/E okolo 17 by to znamenalo potenciál indexu S&P 500 na zhruba 2 450 bodů v roce 2017. V příštích několika letech by podle nás měl pokračovat býčí trend, samozřejmě s pullbacky, ale ty by měly tak jako v uplynulých letech být vhodnou nákupní příležitostí," dokresluje Saut svůj výhled. Opatrně ale dodává, že veškeré roční výhledy jsou složitá disciplína a že například před rokem stejně jako mnozí další nepředpokládal brexit ani vítězství Donalda Trumpa.