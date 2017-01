Technická analýza - Dolar po zveřejnění Béžové knihy na většině měnových párů oslabil

EURUSD: Měnový pár se pohybuje mezi denní rezistencí R1 a R2. Oscilátor relativní síly RSI se nachází ve vyšší neutrální oblasti. Aktuálně při 68 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje up-trend.



Preferovaný scénář: SHORT pozice. Z technického pohledu se dolar po odrazu od denní rezistence R2 může vydat zpět k dennímu pivotu. Tento směr indikuje také ukazatel RSI, který sestupuje z překoupené oblasti.

Alternativní scénář: LONG pozice. Měnový pár se naopak může pokusit otestovat hodnotu 50 denního exponenciálního klouzavého průměru při hodnotě 1,0645 EURUSD.



Index spekulativního sentimentu: Kontraindikátor SSI se nachází na úrovni -1,07. Celkem 48 % obchodníků se nachází v long pozici.



Klíčové denní technické úrovně:



R2 - 1,0573

R1 - 1,0533

Pivot - 1,0462

S1 - 1,0422

S2 - 1,0351

Komentář: Dolar včera nedokázal navázat na klesající trend a naopak se vydal opačným směrem. Euru pomohl především holubičí Fed, který po zveřejnění Béžové knihy na zasedání FOMC není jednoznačně přesvědčen o trojím zvýšení úrokových sazeb v roce 2017. To by mohlo nastat spíše až po té co Donald Trump podpoří ekonomiku výraznými fiskálními stimuly. Zatím však není zcela jasné, jak případná podpora bude probíhat a kde na ní budoucí prezident vezme prostředky. Fed tak bude nucen „více“ zasahovat, jen pokud by docházelo k přehřívání ekonomiky.