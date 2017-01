Wall Street Closing Bell & výhled na 5. 1. 17

Středeční obchodování bylo klidné a index SPX si připsal přibližně půlprocentní růst.Středa nepřinesla žádná výrazná kurzotvorná data. Trh však očekával zveřejnění zápisu z posledního jednání FEDu, na kterém byly navýšeny úrokové sazby . Ani FOMC však výrazná překvapení nepřinesl. Naznačil však, že může dojít k rychlejšímu utahování měnové politiky v souvislosti s možnou fiskální stimulací ekonomiky Trumpovou administrativou doplněnou o investice do infrastruktury a uvolněním regulací v bankovním sektoru. Podporou rychlejšímu navyšování sazeb v budoucnu by také mohla být zaměstnanost , blížící se plné zaměstnanosti . Reakce trhu však byla klidná, dolar na páru s eurem mírně oslabil k 1,0480, lehce posílilo zlato a to k 1164 USD za unci a ropa částečně korigovala včerejší propad a v závěru dne se pohybovala u ceny 53,1 USD za barel.Z pohledu sektorů se nejlépe vedlo službám, následovaným financemi, pozadu zůstaly utility, ale i ty se udržely v zeleném.Zítra bude zveřejněn údaj o změně zaměstnanosti , počty žádostí v nezaměstnanosti , indexy PMI nevýrobního sektoru a vývoj stavu zásob ropy . Trhy by mohly citlivěji reagovat na případný slabý výsledek změny zaměstnanosti s ohledem na páteční zveřejnění míry nezaměstnanosti a přírůstku pracovních míst mimo zemědělství.Na modelovém portfoliu nedošlo k žádné změně.Podrobnosti o modelovém portfoliu naleznete na adrese: