Morgani: Kupujte volby, prodávejte inauguraci. Nástupem do úřadu skončí Trumpova rallye

Analytici Morgan Stanley doporučují svým klientům, aby začali přemýšlet o vybírání zisků v souvislosti s blížící se inaugurací nového prezidenta Donalda Trumpa. Růstová rallye tažená nadšením z neočekávaného výsledku prezidentských voleb by mohla okamžikem inaugurace skončit, protože od té chvíle už bude muset Trump čelit politické realitě oproti dosavadnímu nerealistickému optimismu.Podle Morganů již není udržitelný stav růstové rallye. Část týmu míní, že okamžik inaugurace je správným pro začátek vybírání zisků. DJIA od prezidentských voleb posílil o 9% a dotírá na hranici 20 000 bodů, širší S&P 500 posílil o 6% na rekordní úrovně. Otázka korekce je podle Morganů jen otázkou času.Morgani jsou z dlouhodobějšího pohledu stále optimističtí vůči domácím akciím . Do konce roku 2017 by S&P 500 měl posílit směrem k 2300 bodům s PE očekávaných zisků na úrovni 16,2. Včerejší závěr indexu byl 2257,83 bodu.Zisky firem by do konce roku 2018 měly růst oproti 2016 o cca 18%. Plnou polovinu růstu by mohly generovat navrhované daňové změny, dalších 300 růstu zisků by měl přinést efekt fiskální stimulace a kolem 27% pak akcelerace firemních odkupů vlastních akcií Podle Morganů je výhled na Trumpovo prezidentství sérií změn hlavních politických a ekonomických trendů, což zvyšuje obecnou míru nejistoty a rizika.Ve svém sektorovém výhledu analytici banky favorizují především energetický sektor, polepšit by si měla technologie. Určitý pesimismus banka staví vůči spotřebitelsky orientovaným sektorům. Neutrální respektive vyvážený postoj banka zaujímá k finančnímu sektoru.