Objem IPO v r. 2016 byl nejnižší od r. 2009. Přijde zlepšení?

Podle statistik Renaisance Capital objem IPO v roce 2016 byl nejnižší od roku 2003 a dosáhl úrovně 18,8 mld. USD . Počet nových úpisů byl nejnižší od roku 2009.Zhruba 70% firem se obchoduje nad cenovou úrovní IPO.Technologický sektor zaznamenal pouze 21 IPO. Podle analytiků je to především způsobeno extrémně levnými zdroji jiného financování v podobě vstupu venture kapitálu, podílových fondů , suverénních penzijních fondů a individualit hledajících pro své zdroje lepší než bankovní zhodnocení.Analytici věří, že v roce 2017 se zastaví nepříznivý trend a dojde k určitému oživení. Přispět by měl růst USD sazeb a obecně stále narůstající odklon centrálních bank od extrémně uvolněných měnových politik a celkově vyšší ekonomický růst ve světě.Hlavním spouštěčem, který by mohl "prošťouchnout zanesené trubky" by mohl být úpis společnosti Snapchat, která si na trh půjde pro cca 4 mld. USD . Podle odhadů agentury PrivCo Media by IPO mohlo v roce 2017 vyhlásit až 130 potenciálních kandidátů. Do TOP10 patří kromě Snapchat také Uber, Dropbox, Airbnb, Spotify, DJI , Vice Media, Social Finance , Xiaomi a WeWork.