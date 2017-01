Jak nyní funguje trh s ropou a jaký je cenový výhled

Pro fungování ropného trhu je v současné době typické, že poptávka po této komoditě má velmi malou krátkodobou elasticitu. Podle našich odhadů vede 10% růst ceny ropy ke snížení poptávky po ní o pouhých 0,3 – 0,5 %. To znamená, že pokud se producenti ropy dohodnou na zformování kartelu a těžbu omezí, dojde k prudkému růstu cen této komodity. Stalo se tak v roce 2002, 2009, 2010 a znovu ke konci roku 2016.



V některých oblastech je těžba ropy velmi nákladná (například ropné písky či těžba v Arktidě). Řada zemí těžících ropu chce zabránit tomu, aby docházelo k těžbě této drahé ropy. To ale vytváří strop pro růst cen ropy daný kartelových chováním. V jeho důsledku totiž nesmí cena ropy vzrůst na úrovně, při kterých by se již vyplatilo využívat i drahé zdroje této komodity. Tato hranice se nachází zhruba na 90 dolarech za barel.



Dalším významným rysem současného ropného trhu je americká těžba z břidlicových ložisek. Tato těžba je v dlouhodobějším výhledu nutná pro pokrytí dodatečné poptávky. Tyto zdroje ropy budou ale v budoucnu zároveň vytvářet cenový strop ve výši kolem 60 dolarů za barel.



V neposlední řadě přetrvává riziko rozpadu ropného kartelu, které existuje kvůli tomu, že jednotliví členové kartelu mají motivaci k porušování předem dohodnutých kvót, ovšem jiné země pravidla dodržují a jako celek drží ceny ropy výše. K rozpadům kartelu obvykle dochází hlavně v období, kdy je poptávka slabá, nebo když je velká motivace některých jeho členů ke zvýšení podílu na trhu.



V současné době můžeme hovořit o tom, že došlo k opětovnému vytvoření ropného kartelu. K tomu napomáhá silná poptávka po ropě. Pevnost kartelu může být dokonce hodně vysoká, protože mimo Saúdskou Arábii jsou kapacity ve všech jeho členských zemích plně využity. Cena ropy se tedy bude v dohledné době pravděpodobně nacházet výše, než kde leží hladiny pro dosažení ziskovosti těžby z břidlic (60 dolarů za barel). Nicméně k překročení hranice 90 dolarů za barel pravděpodobně nedojde.



Tabulka ukazuje mezní náklad těžby ropy od konvenčních ložisek až po těžbu v Arktidě:

(Zdroj: Natixis)