Americké akcie: Tato slavná strategie může fungovat i letos

Nakoupit na prahu nového kalendářního roku 10 akcií z indexu Dow Jones Industrial Average s aktuálně nejvyšším dividendovým výnosem a držet je. Ano, řeč je o strategii nazývané "Dogs of the Dow".

Zhodnocení uvedených deseti akcií (jde o průměr vážený podle ceny jednotlivých titulů) bylo přibližně v polovině října minulého roku bezmála 13 %, v čemž navíc nejsou zahrnuty dividendy. Ačkoli je potřeba zmínit, že pouze pět titulů dosáhlo od začátku roku vyššího zhodnocení, než je průměr sledované desítky, stojí za pozornost, že ani jeden ze "psů" nebyl k 11. říjnu v mínusu od začátku roku.

Jen pro zajímavost, růžově jsou mezi deseti sledovanými akciemi vyznačeny výnosy těch, které by vypadly ze seznamu "Dogs of the Dow", pokud by nyní začínal nový kalendářní rok a na základě zmíněné strategie by se sestavovalo nové "portfolio" deseti akcií. Mezi dvaceti zbývajícími tituly jsou naopak zeleně vyznačeny výnosy akcií, které by byly nováčky v seznamu "psů".