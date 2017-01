Zajímavé sázky (nejen na Ovčáčka nebo Unipetrol) od bookmakerů z Fortuny

Po vánočním obžerství nastává obvykle čas na bilancování roku končícího a vzhlížení k tomu dalšímu. Nad tím, co nás čeká a nemine, se již tradičně zamysleli také bookmakeři z Fortuny. Tak třeba prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček. Po posledním hradním kotrmelci si nemůže být nikdo ničím jist, a na jeho konec ve funkci si tak zájemci mohou vsadit v kurzu 5 ku 1. Stejně jako na jeho případný přesun do ...čela ČT nebo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (shodně 1 000 ku 1). V kategorii sportu je kometou roku lezec Adam Ondra. Troufne si v příštím roce na osmitisícovku (10 ku 1)? A co nejbohatší Čech Petr Kellner? Prazdroj mu unikl, nepokusí se tedy alespoň zprivatizovat Budvar (rovněž 10 ku 1)? Na příkladu prodeje plzeňského Prazdroje se jasně ukázalo, že i ekonomické sázky mají své místo na světě. Žralokem v českých vodách je nepochybně čínská skupina CEFC, která by mohla koupit Škodu Transportation (5 ku 1), Tatru Trucks (4 ku 1) nebo Unipetrol (20 ku 1). Nebo nekoupí nic a odvolá Jaroslava Tvrdíka (3 ku 1). Nového majitele by se mohly dočkat i Tipsport (68 ku 1) nebo Seznam, který by v kurzu 7 ku 1 mohl koupit Google, aby měl v Česku klid.

Rok 2016: Dvanáct měsíců, ve kterých se investoři nenudili Investoři měli v uplynulých dvanácti měsících o "zábavu" postaráno. Wall Street zažila nejhorší začátek roku v historii, Spojené království řeklo v červnu Evropské unii překvapivé, ale jasné "ne" a Američané si za nového národního vůdce v listopadu vybrali Donalda Trumpa. Kromě toho nejspíše zemřel dluhopisový býk a k zimnímu spánku se uložil komoditní medvěd. Jak rok 2016 vypadal v grafech?